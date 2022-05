Doch kein Fall von mysteriöser Hepatitis

Bukarest (ADZ) – Entgegen ursprünglichen Angaben gibt es nun doch keinen Fall von schwerer akuter Hepatitis unbekannter Ursache in Rumänien, so das Gesundheitsministerium am Montag. Alle drei Verdachtsfälle wurden inzwischen als andere Krankheiten identifiziert. Bei schwerer akuter Hepatitis unbekannter Ursache, die hauptsächlich Kinder befällt, lassen sich keine der bekannten Hepatitis-Viren nachweisen, was Besorgnis über einen möglichen neuartigen Erreger auslöst. Über 200 Fälle in 11 Ländern wurden bereits registriert.