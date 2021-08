Doch keine Testpflicht für ungeimpfte Ärzte

Bukarest (ADZ) – Das Gesundheitsministerium will nach eigenen Angaben von der bereits angekündigten Corona-Testpflicht für ungeimpftes medizinisches Personal absehen. Wie das Ministerium am Montag überraschend mitteilte, wird es den Verordnungsentwurf über die auf eigene Kosten erfolgende periodische Testung des gesamten medizinischen Personals, das sich bis dato nicht gegen das neuartige Coronavirus hat impfen lassen, der Regierung nun doch nicht zur Verabschiedung vorlegen, sondern eine derartige Regelung dem Parlament überlassen. Man werde ein Gesetzesprojekt erarbeiten und sodann der Legislative zuleiten, so das Ressort.