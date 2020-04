Dr. Streinu-Cercel nicht mehr Kommissionsleiter

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag gab Gesundheitsminister Nelu Tătaru die Entlassung von Dr. Adrian Streinu-Cercel als Präsident der wissenschaftlichen Anti-Covid-Kommission bekannt. An seiner Stelle wurde Adriana Pistol vom Nationalen Gesundheitsamt ernannt. Das Auftauchen des Plans „Große Ferien“ des Instituts „Matei Balș“ hatte in der Öffentlichkeit vor allem hinsichtlich der Einschränkungen für die über 65-Jährigen erhitzte Diskussionen ausgelöst. Premierminister Ludovic Orban kritisierte das Dokument als in die 1950er Jahre passend, wo der Staat alles diktatorisch bestimmte.