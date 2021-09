Dragnea bietet erste Details zu seiner neuen Partei

Bukarest (ADZ) – Der zweifach vorbestrafte frühere PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Sonntag erste Details zu seiner bereits seit Wochen kolportierten neuen Partei bekannt gegeben: In seinem ersten TV-Gespräch nach seiner im Sommer erfolgten Haftentlassung eröffnete der 58-Jährige, dass die Partei von seinem Vertrauten, dem ehemaligen PSD-Generalsekretär Codrin Ștefănescu gegründet worden ist; er selbst werde ihr vorerst nicht vorstehen, da sein aktives und passives Wahlrecht per Gerichtsurteil eingeschränkt worden sei, so Dragnea. Die neue Partei soll den Namen „Allianz fürs Vaterland“/„Alianța pentru Patrie“ tragen, sie werde „weder nationalistisch, radikal noch fremdenfeindlich oder antieuropäisch“ sein, sondern sich „das Wohlergehen der Rumänen“ sowie „Wirtschaftspatriotismus“ auf die Fahnen schreiben, erläuterte der frühere PSD-Chef.



Der Name der neuen Partei erinnert allerdings stark an jenen der letzten Legionärspartei – „Fürs Vaterland“.