Dragnea fordert Auflösung der PSD

Bukarest (ADZ) - Liviu Dragnea legte gegen die Entscheidung des Bukarester Gerichts, die neue Führung der PSD zu bestätigen, Berufung ein. Die Akte liegt beim Berufungsgericht, ein Termin steht derzeit noch nicht fest.

Darin fordert der frühere Vorsitzende sogar die Auflösung der Partei: Er argumentiert mit der Verurteilung zweier Mitarbeiterinnen vom Amt für Sozialhilfe und Kinderschutz wegen Betrugs im Zuge seines eigenen Verfahrens, was zu einer Auflösung der Parteifiliale Teleorman sowie einer Statutenänderung hätte führen sollen – eine solche hätte dem Bukarester Gericht mitgeteilt werden müssen.



Da die PSD diese Filiale nicht aufgelöst hat und am Parteitag am 29. Juni auch Mitglieder der PSD Teleorman teilgenommen und über die Statutenänderung abgestimmt haben, führe dies seines Erachtens zur Schlussfolgerung, dass sich die Landes-PSD die kriminellen Handlungen der PSD Teleorman zu eigen mache, was zu ihrer Auflösung führen müsse.