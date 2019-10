Dragnea fordert Auflösung der PSD durch den EuGH

Bukarest (ADZ) - Liviu Dragnea will sich in seinem Bestreben, seine ehemalige Partei aufzulösen, an den Europäischen Gerichtshof wenden. Nachdem das Bukarester Gericht am 9. August seine Berufung abgelehnt und die Führung der PSD bestätigt hatte, wandte er sich an das Berufungsgericht und reichte dort mehrere Anträge ein. In einem davon fordert er das Einschalten des EuGH.



Dragnea argumentiert, dass die PSD die Filiale Teleorman aufgrund ihrer kriminellen Machenschaften, die er selbst initiiert hatte, hätte auflösen müssen; da sie das nicht getan hätte, mache sie sich mitschuldig und müsse ihrerseits aufgelöst werden.