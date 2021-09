Dragnea offenbar erneut im Visier der DNA

Bukarest (ADZ) – Der Mitte Juli auf Bewährung aus der Haft entlassene frühere PSD-Chef Liviu Dragnea steht allem Anschein nach erneut im Visier der Antikorruptionsbehörde DNA: Wie die Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten, sollen die Korruptionsjäger diesmal Vorermittlungen wegen einer Reihe exotischer Reisen des ehemaligen Parteichefs und seiner Lebensgefährtin Irina Tănase eingeleitet haben, da deren Kosten offenbar von der Partei getragen wurden – was angesichts der staatlichen Parteienfinanzierung den Verdacht auf Veruntreuung von Steuerzahlergeldern nahelegen würde.



Laut Medienberichten, die sich auf Insiderangaben berufen, soll die DNA am Dienstag bei der PSD sämtliche Abrechnungsunterlagen für die Aufenthalte des Ex-Parteichefs und seiner Freundin in Doha, der Hauptstadt von Katar, sodann in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie auf Bali und den Malediven beantragt haben. Zudem sei die PSD aufgefordert worden, zu Protokoll zu geben, ob sie im Zeitraum 2018 – 2019 „Events politischer Natur“ in besagten exotischen Reisezielen organisiert habe. Für Dragnea würde ein neues Ermittlungsverfahren das bereits vierte aktuell gegen ihn laufende bedeuten.