Drei-Meere-Initiative beteuert Unterstützung für Ukraine

Bukarest (ADZ) - In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des achten Gipfeltreffens der Drei-Meere-Initiative haben die Staatschefs der zwölf Mitgliedsländer erneut den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt und letzterer „dauerhafte Unterstützung, so lange es nötig sein wird“ zugesichert. Die verstärkte Vernetzung der Region, einschließlich durch öffentliche und private Infrastrukturprojekte in Energie-, Verkehrs- und digitale Infrastruktur, werde die Resilienz der Region festigen. Hervorgehoben wurde dabei auch die Bedeutung des Investmentfonds der Drei-Meere-Initiative (3SIIF), über welchen bereits Projekte im Umfang von sechs Milliarden Euro finanziert wurden, die Ankündigung zwei weiterer Unterfangen stehe bevor. Griechenland wurde als 13. Mitgliedstaat begrüßt.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte in einer Ansprache deutlich Exportbeschränkungen für Getreide aus der Ukraine, solche Maßnahmen würden „zurzeit die Zerstörung durch Russlands Terrorismus verstärken“.