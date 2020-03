Drei Minister bei Anhörung abgelehnt

Bukarest (ADZ) - In den am Dienstag gestarteten Minister-Anhörungen der designierten Cîțu-Regierung im Parlament haben drei Minister eine positive und drei weitere eine negative Beurteilung erhalten. Die Zustimmung der zuständigen Parlamentskommissionen erhielten Verteidigungsminister Nicolae Ciucă, Umweltminister Costel Alexe und Adrian Oros, der für das Landwirtschaftsressort nominiert ist. Einen negativen Bescheid bekamen Justizminister Cătălin Predoiu, Entwicklungsminister Ion Ștefan sowie der designierte Finanzminister Lucian Heiuș, der einzige Minister-Vorschlag der nicht bereits Teil der entlassenen Orban-Regierung ist. Heiuș erklärte in der Anhörung, dass eine Priorität des Finanzministeriums sein sollte, die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die rumänische Wirtschaft auszuloten und gegebenenfalls Hilfsprogramme für Unternehmen sowie Angestellte auszuarbeiten.



Die Ministeranhörungen im Parlament gehen bis am heutigen Donnerstag weiter. Anfang kommender Woche werden die Leitungen der beiden Parlamentskammer festlegen, wann die gemeinsame Sitzung für die Abstimmung zur Amtseinsetzung der Cîțu-Regierung stattfinden soll.