Drei Verdachtsfälle auf Omikron in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Drei Covid-19-Infizierte befinden sich unter den 70 Rückkehrern aus Südafrika, die am Dienstag mit dem von der Regierung entsandten Sonderflug auf der Luftbasis 90 in Otopeni gelandet sind. Die Schnelltests ergaben ein negatives Ergebnis, doch die PCR-Tests waren positiv für drei Personen, darunter ein Rugby-Spieler aus Baia Mare. Alle drei Proben wurden zur Sequenzierung an das Institut Cantacuzino geschickt, teilt das Gesundheitsministerium mit. Bis ADZ-Redaktionsschluss am Donnerstag wurde als Zwischenergebnis mitgeteilt, dass zwei der Proben „höchst verdächtig“ seien. Der Rugbyspieler wird im Krankenhaus beobachtet, die anderen beiden befinden sich in häuslicher Isolation in Vaslui und Kronstadt. Alle drei sind geimpft und asymptomatisch. Mit dem Flug wurden 46 Rumänen, darunter eine Rugby-Mannschaft aus Baia Mare, und 24 andere EU-Bürger zurückgeholt, nachdem im Kontext der dort identifizierten Omikron-Variante alle Flüge aus Südafrika gestoppt wurden.



Am Dienstag wurde aus einer Medlife-Studie bekannt, dass von 156 sequenzierten Proben aus 19 rumänischen Städten keine Omikron-Variante nachgewiesen wurde, jedoch waren 7 Prozent von der Variante Delta-Plus.