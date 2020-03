Drei von insgesamt sieben COVID-Patienten geheilt

Temeswar/Bukarest (ADZ) – In Rumänien ist die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus mittlerweile auf sieben angestiegen, nachdem in der Nacht auf Freitag in Temeswar/Timișoara eine weitere Jugendliche positiv getestet wurde. Es handelt sich um eine 16-jährige Schülerin, die sich offenkundig bei ihrem am Vortag in das lokale Klinikum für Infektionskrankheiten eingelieferten Klassenkollegen angesteckt hatte. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der COVID19-Patienten hierzulande vorläufig zurückgegangen, da die behandelnden Ärzte am Donnerstag drei davon nach mehreren negativen Tests für geheilt erklärten.