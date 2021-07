Dritte Amtszeit für Kartellamtschef Chirițoiu

Bukarest (ADZ) – Bogdan Chirițoiu wird der Kartellamtsbehörde für eine weitere Amtszeit, bereits die dritte, vorstehen: Der 50-jährige Wirtschafts- und Politikwissenschaftler legte am Dienstag auf Schloss Cotroceni im Beisein von Staatspräsident Klaus Johannis den Amtseid ab, desgleichen auch sein Stellvertreter Dan-Virgil Pascu. Die Haushalts-, Wirtschafts- und Privatisierungsausschüsse des Ober- und Unterhauses hatten Chirițoiu bereits Ende Mai für eine weitere fünfjährige Amtszeit an der Spitze der Wettbewerbsbehörde bestätigt.



Das Staatsoberhaupt hob aus Anlass der feierlichen Vereidigung der Kartellamtsleitung hervor, dass der Behörde eine „Schlüsselrolle“ bei der „Förderung der auf freiem Wettbewerb und freier Initiative basierenden Marktwirtschaft“ zukommt, die sie durch eine „zunehmende Zahl von Untersuchungen“ in zahlreichen Wirtschaftsbereichen und Abstrafung wettbewerbsverzerrender Praktiken wahrgenommen habe. Um ihre Effizienz zu steigern, sei die Regelungsbehörde jedoch ersucht, auch zu eruieren, „was hierzulande in puncto freiem Wettbewerb gut läuft und was nicht“ – aufgrund ihres Fazits könnten die Rechtsbehörden sodann Änderungen des Rechtsrahmens anregen, so der Präsident.