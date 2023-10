Druck von neuen Gesundheitskarten

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheitsministerium hat am Freitag angekündigt, dass bis Mitte Dezember laufenden Jahres 400.000 Gesundheitskarten an die Kreisfilialen der gesetzlichen Krankenkasse geliefert werden sollen, so eine Meldung der Nachrichtenagentur news.ro. Die Karten, die den Versichertenstatus bestätigen, sollen Personen, die entweder kürzlich das Alter von 18 Jahren erreicht oder sich versichert haben, zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb von drei Jahren sollen 1,2 Millionen neue Karten ausgestellt werden.