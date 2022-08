Bukarest (ADZ) - Extremhitze und Dürre fügen der Landwirtschaft weiter schwere Schäden zu: Wie das Agrarministerium am Montag mitteilte, beläuft sich die Gesamtfläche, die von der Dürre betroffen ist, mittlerweile auf knapp 431.000 Hektar – in Mitleidenschaft gezogen wurden bisher mehr als zwei Drittel der Landeskreise, nämlich insgesamt 34. Allein in der letzten Woche sei die Zahl der dürrebetroffenen Flächen um knapp 20.000 Hektar gestiegen, fügte das Agrarressort hinzu.