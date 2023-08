Dürreschäden: EU-Kommission will helfen

Brüssel (ADZ) - Die EU-Kommission hat am Mittwoch eine finanzielle Unterstützung im Wert von 33,9 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfond (EUSF) für die Deckung der durch die Dürre im Vorjahr in Rumänien entstandenen Schäden vorgeschlagen, heißt es in einer Bekanntmachung der EU-Kommission. Der EUSF könne einen Teil der Kosten für Notmaßnahmen und Sanierung, Reparaturen an beschädigter Infrastruktur, Bevölkerungsschutz, Prävention, Maßnahmen zum Schutz des Kulturerbes sowie zur Säuberung decken, so die Kommission. Falls der Vorschlag von der Budgetbehörde genehmigt wird, kann der Betrag in einer Tranche sofort überwiesen und für die Schäden, die seit Beginn der Krisensituation entstanden sind, verwendet werden.



Der EUSF wurde im Jahr 2002 gegründet und wird aufgrund der Bewertung der Anträge der betroffenden Ländern vergeben. Bisher wurden über 8,2 Milliarden Euro für 127 Katastrophensituationen in 24 Mitgliedstaaten aufgewendet.