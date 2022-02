Dunkelziffer Covid: 10 Millionen statt 2,4

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila schätzt, dass seit Pandemiebeginn in Rumänien über zehn Millionen Menschen Covid-19 durchgemacht haben – rund fünfmal so viele, wie offiziell diagnostiziert (Stand Dienstag: 2.455.048). Der Multiplikationsfaktor von „mindestens 5“ gelte insbesondere seit der Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante, die oft nur leichte Symptome verursache, so Rafila am Sonntagabend auf Antena 3. Ein „Immungedächtnis” existiere wahrscheinlich schon bei der Mehrheit der Bevölkerung.