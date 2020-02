Durchschnittsgehälter im Dezember gestiegen

Bukarest (ADZ) - Das Netto-Durchschnittsgehalt ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 161 Lei bzw. 5,1 Prozent gestiegen; im Vergleich zum Dezember 2018 gar um 13 Prozent, so das Nationale Institut für Statistik (INS). Dass Prämien und das 13. Monatsgehalt im Dezember ausbezahlt werden, ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Steigerung von Produktion und Einnahmen in der Wirtschaft.



Weit über dem nationalen Durchschnitt von 3340 Lei liegt das Gehalt im IT-Sektor, dort werden die höchsten Summen, im Schnitt 7689 Lei, bezahlt. Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen Beschäftigte in der Finanzintermediation, der Kohleförderung, der Erdölverarbeitung, Metallurgie sowie Stromerzeugung und -versorgung: Sie verdienen im Durchschnitt über 22 Prozent mehr. Die größten Verluste dagegen musste mit 6,5 Prozent das Verlagswesen hinnehmen. Beschäftigte in der Textilindustrie müssen mit den niedrigsten Nettolöhnen zurechtkommen, sie liegen im Schnitt bei 1853 Lei.