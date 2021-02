Durchsuchungen wegen gefälschter Masken

Bukarest (ADZ) – Am Montag führten Polizisten der Direktion für Wirtschaftskriminalität zehn Hausdurchsuchungen in Bukarest und den Kreisen Bihor, Kronstadt/Braşov, Maramuresch und Temesch/Timiş durch, im Zusammenhang mit der Strafakte zum Verkauf gefälschter Masken an das Temeswarer Infektionskrankenhaus Victor Babeş letzten Herbst. Gegen sechs Verdächtige wurden Haftbefehle ausgestellt.



Die 14.500 FFP3-Masken, laut Etikett aus Polen, trugen ein gefälschtes Markenzeichen und entsprachen nicht den Anforderungen. „Es fielen einfach die Filter heraus“, wie Spitalmanager Cristian Oancea feststellte, ein „Verbrechen gegen das medizinische Personal“. Dieser hatte daraufhin die Behörden informiert und sich an die Lieferanten gewandt, mit der Aufforderung, diese Masken nicht mehr zu verkaufen bzw. die verkauften Exemplare zurückzuziehen. Sie waren von drei rumänischen Firmen für 50 Lei/Stück erworben worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 120.000 Euro.