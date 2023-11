E-Standesamt: Urkunden auch online abrufbar

Bukarest (ADZ) - Wer Zugriff auf Geburtsurkunden, Trauscheine, Scheidungsurteile und andere standesamtliche Dokumente haben will, kann sich offenbar in Zukunft einen Weg zu den betreffenden Behörden ersparen: Sie sind nun auch online abrufbar, teilte Innenminister Cătălin Predoiu mit. Für dieses Projekt seien nicht weniger als 68,5 Millionen standesamtliche Urkunden aus den Jahren 1921 bis 2021 digitalisiert und in Datenbanken erfasst worden, sagte der Minister. Alles was seit 2021 ausgestellt wurde, soll nun durch das Innenministerium selbst digital erfasst werden.



Es sei insgesamt ein für die rumänische Verwaltung beispielloses Projekt, lobte Predoiu die Arbeit der beteiligten Teams. Durch die elektronische Bereitstellung der Dokumente könnten die Behörden auch zügiger arbeiten, versprach Predoiu. Seine Kollegin vom Justizressort, Alina Gorghiu, freute sich über ein anderes großes Digitalisierungsprojekt: ein hochmodernes und einheitliches Vereinsregister.