Ein Drittel der Rumänen von Armut gefährdet

Bukarest (ADZ) - Die Gefahr der Armut und sozialen Ausgrenzung ist unter den EU-Ländern im Vorjahr am höchsten in Rumänien gewesen, wo 34,4 Prozent der Bevölkerung davon bedroht war, gefolgt von Bulgarien mit 32 Prozent der Einwohner, Spanien und Griechenland mit jeweils 28 Prozent, während der europäische Durchschnitt bei rund einem Fünftel der Bevölkerung lag. Dies geht aus einer 2021 durchgeführten und kürzlich veröffentlichten Studie des europäischen Statistikamtes Eurostat hervor.



Im Gegensatz dazu wurde die niedrigste Quote der armutsgefährdeten Menschen 2021 in der Tschechischen Republik (10,7%), Slowenien (13%) und Finnland (14%) verzeichnet. Von 95,4 Millionen europaweit betroffenen Bürgern waren 73,7 Millionen armutsgefährdet, 27 Millionen von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen und 29,3 Millionen von ihnen lebten in Haushalten mit geringer Erwerbsintensität. Zudem waren insgesamt 5,9 Millionen Menschen gleichzeitig allen drei Armutsrisiken ausgesetzt.