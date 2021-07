Bukarest (ADZ) - Nach der Explosion in der Recycling-Halle der Müllaufbereitungsanlage Popești-Leordeni (Ilfov) am Freitag ist eines der Unfallopfer am folgenden Tag im Spital verstorben. Bei dem Unfall erlitten sechs Personen teils schwere Verbrennungen der Haut und Atemwege, fünf von ihnen mussten anschließend künstlich beatmet werden. Weitere vier Personen litten an Atembeschwerden aufgrund der Rauchbelastung. Drei der Schwerverletzten wurden am Sonntagmorgen nach Deutschland überstellt.