Einreise-Chaos bei Grenzübergang Nadlak

Nadlak (ADZ) – Tausende Rumänen haben in der Nacht auf Samstag kilometerlange Schlangen bei der Einreise über den Autobahngrenzübergang Nadlak II gebildet. Die Einreisenden drängten sich an den Kontrollstellen der Gesundheitsbehörde ohne Einhaltung sozialer Distanzierung, verärgert über die Einführung Deutschlands auf die am Donnerstag veröffentlichte Liste der Covid-19-Risikoländer. Viele Einreisende mussten Kehrt machen, da sie nur einen Kurzurlaub für die orthodoxen Osterfeiertage geplant hätten und die Quarantänezeit ihre Urlaubstage übersteigen würde.



Trotzdem sind am Samstag rund 22.300 Personen (knapp drei Mal so viele wie im Vorjahr) aus Ungarn nach Rumänien eingereist, davon rund 7000 über Nadlak II. Gemäß Regelungen der rumänischen Gesundheitsbehörden ist die Einreise auch aus Risikoländer ab 14 bis 90 Tagen nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion erlaubt, sowie ab 10 Tagen nach Vollimpfung und bei Aufenthalt unter 72 Stunden unter Vorweisung eines negativen PCR-Tests.