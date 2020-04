Einsatz der Polizei bei Nichtbeachtung der Restriktionen

Bukarest (ADZ) - Gemäß einer Mitteilung der rumänischen Polizei von Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden über 89.000 Bürger, die sich in Quarantäne oder häusliche Isolation befinden, überprüft. Unter anderem hat die Polizei auch 17 Fahrzeuge mit medizinischer Ausrüstung von der Grenze in Sicherheit begleitet. Außerdem wurden über 8200 Geldstrafen in Höhe von über 13 Millionen Lei bei Verstößen gegen die zur Bekämpfung von Covid-19 erlassenen Verkehrsrestriktionen verhängt. Die angekündigte Bußgelderhöhung sowie weitere Strafmaßnahmen bei Nichtbeachtung der Restriktionen treten am Donnerstag in Kraft.