Einsatz gegen illegale Müllentsorgung

Bukarest (ADZ) – Dutzende Umweltschutzkommissare und über 200 Polizisten und Gendarmen haben Donnerstagfrüh mit Umweltminister Barna Tánczos (UDMR) und dem Leiter der Umweltschutzbehörde Octavian Berceanu an einem Großeinsatz zur Untersuchung von Firmen wegen illegaler Müllentsorgung und -verbrennung in Sărulești, Kreis Călărași, teilgenommen. Berceanu bezeichnete die Aktion als „Warnsignal für die Müllmafia“. Die Netzwerke der organisierten Kriminalität in diesem Bereich „müssen zerschlagen werden“, erklärte auch Tánczos.