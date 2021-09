Einschränkungen vor den Hauptstadttoren

Bukarest (ADZ) - Das Kreiskomitee für Notsituationen Ilfov hat am Montag mehrere Einschränkungen für die Ortschaften Voluntari, Bragadiru und Berceni, infolge der Infektionsrate von mehr als zwei Promille, beschlossen. Seit gestern gilt Maskenpflicht in öffentlichen Räumen, Märkten, öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz und im Umkreis von 50 Metern um Schulen. Zudem können sportliche, kulturelle und Familienereignisse mit begrenzter Teilnehmeranzahl bei Vorlage eines negativen Covid-Tests, einer Impfungs- oder Genesungsbescheinigung organisiert werden und bei maximaler Kapazität der Räumlichkeiten, wenn alle Teilnehmer vollgeimpft sind.