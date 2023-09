Einwohner von Crevedia fordern Rücktritt des Bürgermeisters

Bukarest/Crevedia (ADZ) - Knapp zwei Wochen nach den verheerenden Explosionen in einer drei Jahre lang illegal in Betrieb befindlichen Flüssiggas-Tankstelle in Crevedia laufen die Einwohner der Ortschaft mittlerweile Sturm gegen den amtierenden Bürgermeister Florin Petre (Ex-PSD): Die aufgebrachten Menschen forderten am Mittwoch dessen umgehenden Rücktritt, da er von dem illegalen Treiben nach wie vor nichts gewusst haben will. Die Bewohner riefen „Alle wussten es, bloß du nicht“ sowie „Gerechtigkeit für die Opfer“ und brachten Protestbanner vor dem Sitz der Gemeindeverwaltung an.



Ein Haftrichter des Amtsgerichts des 5. Hauptstadtbezirks gab indes am Mittwoch dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft für die beiden am Vortag festgenommenen Inhaber der Betreiberfirma der Unglückstankstelle, Ionuț Doldurea und Cosmin Stânga, statt. Als weitere verfahrenssichernde Ermittlungsmaßnahme ließen die Dezernenten der Generalstaatsanwaltschaft zudem mehrere Dutzend Immobilien sowie 15 Bankkonten der beiden Hauptverdächtigen pfänden. Deren Verteidiger legte derweil Rechtsmittel gegen die gegen seine Klienten verhängte Untersuchungshaft ein.