Emil Boc will Test-Konzert organisieren

Bukarest (ADZ) – Der Bürgermeister von Klausenburg/Cluj-Napoca Emil Boc will im pandemischen Kontext ein Test-Konzert nach spanischem Muster veranstalten. In Barcelona wurde am 27. März ein Rockkonzert mit 5000 vorab negativ Covid-gestesteten Zuschauern organisiert. Dabei galt nur die Maskenpflicht, während auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes verzichtet wurde. Ziel der spanischen Behörden war, den Infizierungsgrad und die Wirksamkeit der Hygienemaßnahmen im Hinblick auf die Sicherheit solcher Events zu ermitteln.