Emil Hurezeanu wird Botschafter in Österreich

Bukarest (ADZ) – Das Außenministerium hat am Donnerstag den Auswärtigen Ausschüssen der beiden Parlamentskammern eine Liste mit 26 Botschafter-Kandidaten zugeleitet und um deren umgehende Anhörung angesucht. Das Agrément der Empfängerstaaten bzw. deren Zustimmung zur Ernennung besagter Diplomaten zu Botschaftern sei bereits beantragt worden, teilte das Auswärtige Amt mit.



Botschafter-Kandidat für den Top-Job in Washington ist, wie erwartet, Präsidialberater Andrei Muraru, während Rumäniens bisheriger Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter unseres Landes in Österreich werden soll. Der bisherige Botschafter in Wien, Bogdan Mazuru, soll künftig die rumänische Gesandtschaft in der Schweiz leiten, während der Botschaft in Berlin die Karrierediplomatin Adriana-Loreta Stănescu vorstehen soll. George Maior, bisher Rumäniens Botschafter in den USA, soll Gesandter unseres Landes in Jordanien werden, während Präsidialberater Laurenţiu Ştefan Botschafter-Kandidat für Irland ist. Zum neuen rumänischen Botschafter beim Heiligen Stuhl wurde Lilian Zamfirescu, ehemaliger Leiter des Rumänischen Kulturinstituts (ICR), vorgeschlagen.