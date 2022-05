Empfindlicher Rückgang des Arbeitskräftepotenzials erwartet

Brüssel/Bukarest (ADZ) – Düstere Prognose der EU-Kommission in puncto Arbeitskräftepotenzial unseres Landes: Angesichts der demografisch bedingten Probleme Rumäniens rechnet die Kommission mit gravierenden Folgen für den hiesigen Arbeitsmarkt – der stete Rückgang der Geburtenrate, Migration und Alterung der Bevölkerung würden das Arbeitskräftepotenzial des Landes bis 2030 um knapp 9 Prozent zurückgehen lassen, hieß es in einem am Montag vorgestellten Bericht.



Zudem würden die Kompetenzen der rumänischen Arbeitskräfte den Forderungen des Arbeitsmarktes oft nur unzureichend gerecht, ein schwaches Bildungs- und Fortbildungssystem trage seinerseits dazu bei, dass die Perspektiven für den rumänischen Arbeitsmarkt weitgehend negativ seien, so das Fazit der EU-Kommission.