Enel verkauft Rumänien-Geschäft an Griechen

Bukarest (ADZ) – Der italienische Stromkonzern, der in Rumänien etwa drei Millionen Kunden hat, steigt nach 18 Jahren hier aus und verkauft sein Geschäft für 1,26 Milliarden Euro an Public Power Corporation, Griechenlands größtes Versorgungsunternehmen. Der Deal hat mit der aktuellen Strategie des Konzerns zu tun, sich auf sechs Länder mit hohem Wachstumspotenzial zu konzentrieren: Italien, Spanien, USA, Brasilien, Chile und Kolumbien, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Übernahme durch das griechische Unternehmen könnte im dritten Quartal dieses Jahres abgewickelt werden, insofern die Kartellbehörden grünes Licht geben.