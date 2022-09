Energie: Premier fordert Behörden zu Sparkurs auf

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) hat seine Ministerriege am Mittwoch aufgefordert, binnen zwei Wochen mit einem Maßnahmenplan gegen Energieverschwendung in staatlichen Einrichtungen aufzuwarten. Angesichts der eigenen, aber auch der Pläne der EU-Kommission gelte es, „Maßnahmen auf Regierungs- und Behördenebene zu ergreifen“, damit der in staatlichen Institutionen gängigen Energieverschwendung der Riegel vorgeschoben werde, sagte Ciucă zu Beginn einer Kabinettssitzung. Erst letzte Tage hatte der Premier hervorgehoben, mit einem „harten Winter“ zu rechnen, und den Bürgern daher Stromsparen ans Herz gelegt.



Seinerseits begrüßte PSD-Chef Marcel Ciolacu die von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch wegen der hohen Energiepreise angekündigten Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher: Er habe schon seit geraumer Zeit hervorgehoben, dass „Unternehmen mit außerordentlich hohen Gewinnen“ in „Krisenzeiten solidarisch mit den Leidtragenden“ zu sein hätten. Bisher sei er wegen dieses Vorschlags verrissen worden – nun, da die EU-Kommission Gleiches plane, hoffe er, dass die Kritiker den Anstand hätten, „den Mund zu halten“, sagte Ciolacu.