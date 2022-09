Energieminister Popescu im Clinch mit PSD

Bukarest (ADZ) – Die Lage am Energiemarkt liefert weiter Stoff für koalitionsinterne Sticheleien: PSD-Sprecher und Senator Ștefan Radu Oprea forderte Energieminister Virgil Popescu von der PNL auf, sich schleunigst an die Arbeit zu machen – er müsse den Vertretern des Staates in den Aktionärsversammlungen der mehrheitlich staatlichen Energieerzeuger das Mandat erteilen, langfristige bilaterale Lieferverträge mit den Versorgern zu schließen anstatt kurzfristig an der Strombörse zu verkaufen – so wie es auch die jüngste Notverordnung vorschreibt. Mehr Vertragssicherheit würde auch die Preise fallen lassen, glaubt Oprea.



Popescu hatte seinerseits die von der PSD geführte Verbraucherschutzbehörde ANPC sowie den Energiemarktregulierer ANRE angehalten, ihren Job zu tun und Stromkonzerne zu kontrollieren, beziehungsweise den Markt zu überwachen. In der Tat prüft jetzt die ANPC bei mehreren Versorgern, nachdem Kunden über sehr hohe Rechnungen klagten.