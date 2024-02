Energiepreis auf die Hälfte des Vorjahres gesunken

Bukarest (ADZ) – Der Energiepreis auf dem Spotmarkt ist im Februar um die Hälfte des Vorjahrespreises gesunken und liegt damit unter dem von der Regierung festgelegten Preisdeckel von 450 Lei/MWh, berichtet Profit.ro. Der durchschnittliche Preis im Februar von 73,09 Euro/MWh liegt zu fast 50 Prozent unter dem Preis desselben Monats im Vorjahr mit 142,5 Euro MWh und zu 17 Prozent unter dem Preisdeckel. Energieminister Sebastian Burduja (PNL) erklärte diese Tage, man suche nach Möglichkeiten, das Gesetz so zu justieren, dass die Energiepreise für die Haushalte weiter sinken: „Die Rumänen werden weniger bezahlen, die Preisdeckel bleiben gleich.“

Dennoch liegt Rumänien seit Jahresbeginn mit dem mittleren Marktpreis für den nächsten Tag laut OPCOM, der Transelectrica-Filiale, die den rumänischen Markt für elektrische Energie verwaltet, auf Platz 10 im Top der teuersten Energie-Spotmärkte in der Europäischen Union. Der rumänische Markt sei verbunden mit den Märkten in der Region und die meisten der neun Länder, die zum Jahresanfang höhere Spotmarktpreise als Rumänien verzeichneten, lägen in Osteuropa, was auf ein lokales Produktionsdefizit hinweise, so eine Analyse von profit.ro.