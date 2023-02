Energierechnungen kommen mit Verspätung

Bukarest (ADZ) – Die Energierechnungen werden diesen Monat mit Verspätung übermittelt werden, kündigte am Dienstag der Energielieferant Electrica Furnizare mit, nachdem bereits am Freitag auch ENEL ein ähnliches Rundschreiben an seine Kunden ausgesendet hat. Grund dafür seien Änderungen im Informatiksystem aufgrund der ab Mitte Dezember per Regierungseilbeschluss OUG 27/2022 und über Gesetz 357/2022 eingetretenen gesetzlichen Änderungen zur Deckelung der Energiepreise aufgrund der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiepreiskrise. Die Deckelung der Preise soll bis zum 31. März 2025 in Kraft bleiben.