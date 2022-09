Engere Kooperation mit der Ukraine und Moldau

Bukarest (ADZ) - Als einen „historischen Moment der Konsolidierung der Partnerschaft“ bezeichnete Außenminister Bogdan Aurescu das informelle Treffen mit seinen ukrainischen und moldauischen Amtskollegen, Dmytro Kuleba und Nicu Popescu, am Donnerstag in Odessa. Auch die Energieminister der drei Länder waren anwesend, vorherrschendes Thema war die Ener-giesicherheit. „Vor dem Hintergrund, dass die Ukraine und die Republik Moldau von den Folgen des Krieges schwer betroffen sind, habe ich heute in Odessa die Bereitschaft Rumäniens wiederholt, die Nachbarländer zu unterstützen und die Probleme im Energiebereich anzupacken“, so Aurescu auf Twitter.



Die Politiker bekräftigten ihr Interesse am politischen Dialog, an einer Vernetzung der Energieversorgung und deren Diversifizierung. Genannt wurde etwa die Erweiterung der Hochspannungsleitung, die vom Kernkraftwerk Süd-Ukraine ins rumänische Isaccea führt und bald alle drei Länder verbinden soll. Weitere Themen waren die Integration der Ukraine und der Republik Moldau in die EU, die Aufnahme von Flüchtlingen, sowie die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinformationskampagnen.