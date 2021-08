„Entehrende Lynchkampagne“: Spitzenliberale schreiben Parteichef

Bukarest (ADZ) – 67 einflussreiche Liberale haben am Dienstag ein offenes Schreiben an Noch-Parteichef Ludovic Orban gerichtet und diesem „mangelndes politisches Fairplay“ sowie eine „Lynchkampagne“ gegen seinen Herausforderer im internen Rennen um den Parteivorsitz, Regierungschef Florin Cîțu, vorgeworfen. Angesichts seines jüngsten Seitenhiebs gegen Staatschef Klaus Johannis forderten die Unterzeichner den PNL-Chef auf, seine Attacken sowohl gegen den Premierminister als auch das Staatsoberhaupt unverzüglich einzustellen. Es sei „entehrend“, dass „ein PNL-Vorsitzender den Rufmord an einem liberalen Regierungschef“ gutheiße und völlig „unzulässig, dass dieser nun auch den Staatspräsidenten angreift – den zuverlässigsten politischen Partner unserer Partei in den letzten sieben Jahren“. Persönliche Ambitionen dürften von keinem Liberalen, umso weniger vom Vorsitzenden, zum Nachteil der Partei und/oder der von ihr gestellten Regierung verfolgt werden, schrieben die unterzeichnenden Liberalen, darunter der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc, der Europaabgeordnete Rareș Bogdan, Arbeitsministerin Raluca Turcan sowie PNL-Generalsekretär Robert Sighiartău. Sämtliche Unterzeichner gehören dem „Cîțu-Lager“ an.



Deren schriftliche Reaktion erfolgte, nachdem der Noch-PNL-Chef tags davor seinen Herausforderer für die mittlerweile katastrophalen Umfragewerte der Partei verantwortlich gemacht hatte – wegen Cîțu und dessen vertuschten „Jugendsünden“ sei das Vertrauen der Bürger in die PNL dahin. Unter Verweis auf den Eklat um das mit einem Briefkopf der Regierung versehene Wahlkampfdokument der PNL, infolgedessen Cîțus Beraterin, Mioara Costin, ihren Hut nehmen musste, hatte Orban zudem dem Präsidenten „Reaktionslosigkeit“ vorgeworfen.