Erdgasverbrauch derzeit auf Rekordniveau

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Kältewelle ist der Erdgasverbrauch auf Spitzenwerte gestiegen. Am 7. Februar sei der Rekord der gegenwärtigen kalten Saison gemessen worden – nach Daten des Netzbetreibers Transgaz lag der Verbrauch bei rund 53 Mio. Kubikmetern. Verfügbar seien knapp 60 Mio. m3, davon über 50 Mio. m3 aus heimischer Herkunft und mehr als neun Mio. m3 aus Importquellen. Nach Berichten des Wirtschaftsnachrichtenportals Economedia sei dies die höchste Importmenge in diesem Winter. Auch die Versorgung aus den Gasspeichern laufe mit über 26 Mio. m3 auf Hochtouren und nähere sich der vollen Kapazität von 30 Mio. m3 am Tag. Energieminister Virgil Popescu hatte neulich versichert, dass Rumänien bis Ende des Winters auf keinen Fall ohne Gas bleiben könnte. Die Speicher seien mit fast 1,9 Mrd. m3 eingedeckt – doppelt so viel zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr. Bis zu 1,2 Mrd. m3 Erdgas würden zur weiteren Verwendung sogar gespart werden, so Popescu laut Economedia.