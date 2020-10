Erhöhte Feinstaubwerte im ganzen Land

Bukarest (ADZ) – Nachdem die NGO Aerlive.ro am Samstagabend wegen erhöhter Feinstaubwerte für Bukarest Alarm geschlagen hatte, bestätigte das Umweltministerium für die Nacht von Samstag auf Sonntag einen Anstieg an fast allen Monitoring-Stationen im Land. Am Samstag ab 19 Uhr hatten die Aerlive-Sensoren sowie die offiziellen Sensoren in Bukarest erhöhte Werte angezeigt, teils mit mehr als doppelter Überschreitung der Grenzwerte. In Bukarest-Ilfov sei die Ursache der Verkehr sowie das Heizen mit Holz und anderen Brennstoffen, so das Umweltministerium. Die Umweltgarde habe keine illegalen Verbrennungen festgestellt.