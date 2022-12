Bukarest (ADZ) - Die Plenarsitzung des Parlaments hat am Montag eine Erklärung verabschiedet, in der die uneingeschränkte Beteiligung von Frauen in Rumänien an der Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von Programmen, Initiativen und einschlägigen öffentlichen Maßnahmen und der gleichberechtigte Zugang zu politischen Mandaten, beruflichen Aufgaben und Führungspositionen gefördert wird. Außerdem unterstützt die Erklärung die Beseitigung aller Formen der Ungleichbehandlung der Geschlechter.