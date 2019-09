Ermittlungen vor Ort im Fall Caracal abgeschlossen

Bukarest (ADZ) - Nach 35 Tagen sind die Ermittlungen vor Ort im Fall Caracal am Donnerstag abgeschlossen worden. Die Kriminalpolizei hatte drei Durchsuchungsbefehle von je 15 Tagen beantragt, um das Haus von Gheorghe Dincă, dem Geständigen im Mordfall von Alexandra und Luiza, zu untersuchen. Das komplette Grundstück war mit modernster Technologie durchleuchtet worden, dabei konnten 37 Stellen entdeckt werden, an denen die Erdstruktur in den letzten Jahren verändert worden war. Der gesamte Garten wurde deshalb teils bis zu 6 Metern Tiefe umgegraben, teils wurden Wände des Hauses eingerissen, insgesamt sind dabei Tausende von potenziellen Beweisstücken, darunter zahlreiche Knochenreste, möglich menschlichen Ursprungs, zusammengetragen worden, die mit sieben LKW abtransportiert wurden und in den kommenden Tagen analysiert werden sollen. Die Polizei untersucht als nächstes alle Fälle von vermissten Personen im Kreis Olt, es sei nicht ausgeschlossen, dass der Fall Dincă mit Menschenhandel in Verbindung stehe.