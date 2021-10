Erneut Brand in Spital für Infektionskrankheiten

Erneute Krankenhaus-Brandtragödie nach Piatra Neamț und „Matei Balș“ in weniger als einem Jahr: dramatische Bilder von der Evakuierung aus dem Spital für Infektionskrankheiten in Konstanza am Freitagvormittag. Der Staat hat in seiner fundamentalen Mission versagt, das Leben seiner Bürger zu schützen, äußerte Staatspräsident Klaus Johannis auf die Nachricht erschüttert und kondolierte den Hinterbliebenen der Opfer. | Foto: Inquam Photos

Konstanza (ADZ) – Mindestens neun Menschen sind im jüngsten dramatischen Krankenhausbrand am Freitagmorgen in Konstanza in den Flammen umgekommen, wie die Behörden noch bis Redaktionsschluss bestätigt haben. 15 Patienten seien in kritischem Zustand, heißt es in den Medien. Laut Aussagen von Gesundheitsminister Attila Cseke handelte es sich bei den neun Opfern um Patienten der Intensivstation für Covid-19, wo zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zehn Personen interniert waren.



Um 9.53 wurde Interventionsplan rot aktiviert und Unterstützung aus Ilfov, Galatz, Ialomița und Călărași angefordert. Der Brand konnte bis 10.55 gelöscht werden. Vor Ort waren 10 Löschmannschaften und 24 Spezialfahrzeuge, ein mobiles Spital zur Notversorgung wurde errichtet. Das Krankenhaus für Infektionskrankheiten wurde vollständig evakuiert und 50 Patienten in andere Spitäler verlegt. Eine im Innenministerium ins Leben gerufene Krisenzelle koordinierte die Verlegungen.



Die Brandursache sei noch unbekannt, erklärte der Minister, sie müsse von Spezialisten ermittelt werden. Premier Florin Cîțu entsandte Katastrophenschutzchef Raed Arafat vor Ort.