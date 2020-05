Erntehelfer: Lohn wurde ausbezahlt

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch erhielten diejenigen rumänischen Erntehelfer ihren ausstehenden Lohn, die tagelang gegen dessen Vorenthaltung sowie die Arbeits- und Wohnbedingungen auf einem insolventen Spargelhof bei Bonn protestiert hatten. Der Fall hatte in Rumänien wie Deutschland große Aufmerksamkeit erregt. Laut Außenministerium würde ein Teil der Erntehelfer zurückkehren wollen; diejenigen, die weiter in Deutschland zu arbeiten beabsichtigen, würden vom Deutschen Bauernverband bei der Arbeitssuche unterstützt.