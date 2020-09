Erste Dosen für Grippe-Impfung ausgeliefert

Bukarest (ADZ) - Die ersten 400.000 Dosen für die saisonale Grippe-Impfung für das nationale Impfprogramm wurden letzte Woche ausgeliefert und werden diese Woche an die Gesundheitsämter verteilt, informierte der Vertreiber Mylan Romania. Die erste Tranche ist vor allem für Risikopersonen gedacht: ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke, Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren, medizinisches Personal. In Anbetracht der Covid-19-Pandemie ist eine Grippe-Impfung in dieser Saison besonders angeraten.