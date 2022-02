Erste Flüchtlinge aus der Ukraine hierzulande eingetroffen

Sighetu Marmației/Siret/Isaccea/Bukarest (ADZ) – Mehr als 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben der rumänischen Grenzpolizei am Donnerstag hierzulande eingetroffen. Die nordrumänischen Grenzübergangspunkte Sighetu Marmației und Tereblecea-Siret meldeten schon am Vormittag die Einreise Hunderter Personen aus der Ukraine, bei denen es sich allerdings auch um Staatsangehörige anderer Länder handelte, die sich bis dato im Nachbarland aufgehalten hatten.



Erste Bilder der Nachrichtensender zeigten, dass die meisten Flüchtlinge mit Pkw anreisten, am Grenzübergangspunkt Sighetu Marmației jedoch teils auch zu Fuß eintrafen. Der Bürgermeister der Kleinstadt, Vasile Moldovan, sagte den Medien, dass manche Flüchtlinge angaben, Verwandte oder Bekannte in Rumänien zu haben und vorerst bei diesen bleiben zu wollen, während andere „nach Polen oder Tschechien“ weiterreisen wollten. Auch der östliche Grenzübergangspunkt Isaccea meldete eine steigende Anzahl von Einreisenden aus der Ukraine.

Innenminister Lucian Bode (PNL) teilte mit, dass es sich vorerst noch um keinen massiven Flüchtlingsstrom handelt.