Erste US-Soldaten bereits eingetroffen

Bukarest (ADZ) – Die ersten hundert Soldaten eines Stryker Brigade Combat Teams des in Deutschland stationierten 2. Kavallerieregiments der US Army sind bereits hierzulande eingetroffen. Das teilte Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD) am Dienstag mit, dabei hinzufügend, dass auch die restlichen 900 bis Ende des Monats nach Rumänien verlegt werden. US-Präsident Joe Biden hatte bekanntlich Anfang Februar angesichts der Ukrainekrise die Entsendung von zusätzlichen tausend US-Soldaten nach Rumänien genehmigt.