Erster Flurona-Todesfall Rumäniens in Jassy

Bukarest (ADZ) – Eine 74-jährige Frau ist in Jassy im Krankenhaus an der Kombination zwischen Grippe und Covid-19 gestorben. Es ist das erste rumänische Todesopfer der als Flurona bekannten Doppelinfektion mit den beiden Viren Influenza und SARS-CoV-2, die laut Ärzten viel stärkere Schmerzen als die einzelnen Krankheiten verursachen und besonders bei Menschen mit Nebenleiden auch zu gravierenden Komplikationen führen kann. Mehrere Fälle von Patienten mit Flurona sind bereits in Bukarest und Jassy bestätigt worden.



Inzwischen wurden in Rumänien auch die ersten Fälle von Ansteckungen mit der Kraken-Untervariante des SARS-CoV-2 Virenstammes Omikron gemeldet. Dabei handelte es sich um ein fünfmonatiges Baby und dessen Mutter, wie das Institut Matei Balș in Bukarest bestätigte. Die immer öfters in Asien, den USA und nun auch Europa auffallende Untervariante gilt als hochgradig ansteckend, nicht aber als gefährlicher als die restlichen.