Erster Quarantänetag in Ilfov – über 250 Geldstrafen

Bukarest (ADZ) – Ordnungskräfte haben in den ersten 24 Stunden der in Ilfov eingeleiteten Quarantäne 253 Strafen im Gesamtwert von 28.000 Lei erteilt. Insgesamt wurden 2163 Personen, 261 Fahrzeuge des öffentlichen Personenverkehrs sowie 227 Unternehmen kontrolliert.



Auf Grund einer Inzidenzrate von 8,17 pro Tausend Einwohner in den letzten 14 Tagen wurden ab Samstagnacht, 22 Uhr, folgende Gemeinden des Kreises Ilfov in Quarantäne versetzt: Otopeni, Măgurele (samt dazugehörige Dörfer Alunișu, Dumitrana, Măgurele, Pruni und Vârteju), Corbeanca (samt dazugehörige Dörfer Ostratu, Petrești und Tamaș), Popești Leordeni, Dobroiești (samt dazugehörige Dörfer Dobroești und Fundeni) sowie Mogoșoaia.



Bereits am Freitag wurde ebenfalls im Kreis Ilfov die Stadt Bragadiru (samt dazugehöriges Dorf Bragadiru) unter Quarantäne gestellt sowie eine regionale vierzehntägige Quarantäne über die Gemeinde Chiajna und die dazugehörigen Dörfer Chiajna, Dudu und Roșu verhängt.