Erstes Retter-Team aus Türkei zurückgekehrt

Bukarest (ADZ) - Das erste der beiden rumänischen Erdbebenhelfer-Teams ist in der Nacht auf Donnerstag an Bord zweier Militärflugzeuge aus der Türkei zurückgekehrt. Die Such- und Rettungsexperten der Hilfsorganisation RO-USAR, Notärzte und ärztliches Personal des Rettungsdienstes SMURD, Spürhunde-Staffeln und Logistiker, die seit mehr als einer Woche in der Provinz Hatay im Einsatz waren und mindestens sechs verschüttete Menschen lebend aus den Trümmern bergen konnten, wurden am Flughafen Otopeni von Premier Nicolae Ciucă und Katastrophenschutzchef Raed Arafat begrüßt.