Erzbischof Teodosie versus Pandemiebekämpfung

Konstanza (ADZ) – Nachdem am Mittwoch die Forderung von Erzbischof Teodosie von Tomis zur Aufhebung der Entscheidung des Notfallkomitees im Kreis Konstanza vom Gericht Konstanza abgelehnt worden war, dass zum Feiertag des Hl. Andreas nur Lokaleinwohner zu dessen Höhle pilgern dürften, bezichtigte dieser in einem Schreiben an Premierminister Ludovic Orban die Behörden „großen Machtmissbrauchs“ und warnte vor „einem Aufschrei in den Straßen“. Am Mittwoch sanktionierte die Polizei 39 Leute ohne Maske bei einem von Teodosie in der Kirche geleiteten Gottesdienst, der wegen Quarantäne in Konstanza nur im Freien erlaubt ist.