Erzbischof will BOR-Sprecher verklagen

Konstanza (ADZ) - Der umstrittene Erzbischof von Tomis, Teodosie, gegen den die DNA zurzeit wegen des Verdachts auf Einflusskauf ermittelt, will den Sprecher der Rumänisch-Orthodoxen Kirche (BOR), Vasile Bănescu, verklagen. Wie Teodosies Verteidigerin dem BOR-Sprecher am Montag vorwarf, habe er in einigen Statements bezüglich der Causa ihres Klienten die Unschuldsvermutung nicht gelten lassen, weswegen Teodosie eine Zivilklage erheben werde. Zudem forderte die Anwältin ein Disziplinarverfahren gegen Bănescu.